Проектное бюро

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Проектное бюро

Сообщение zevc » Вчера, 11:40

Бабуля всю жизнь прожила в частном доме, который без нее каким-то образом признали памятником архитектуры позапрошлого века. Состояние дома печальное, хотели было ремонт сделать, а нельзя – нужно восстанавливать, памятник же. Что и как?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Проектное бюро

Сообщение klonik » Вчера, 12:45

Вам бы обратиться в проектное бюро, чтобы они проверили статус дома, потом уже сказали что можно делать, а что нельзя. У меня была похожая ситуация, только речь шла не о целом доме, а о квартире – раньше это был купеческий дом, потом в советское время из него коммуналку сделали, потом коммуналку в квартиры превратили. По итогу просто продали квартиру, хотя место было шикарное. Но это оказалось проще, чем лезть в ремонт.
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