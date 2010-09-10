Проектное бюро
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Проектное бюро
Бабуля всю жизнь прожила в частном доме, который без нее каким-то образом признали памятником архитектуры позапрошлого века. Состояние дома печальное, хотели было ремонт сделать, а нельзя – нужно восстанавливать, памятник же. Что и как?
Re: Проектное бюро
Вам бы обратиться в проектное бюро, чтобы они проверили статус дома, потом уже сказали что можно делать, а что нельзя. У меня была похожая ситуация, только речь шла не о целом доме, а о квартире – раньше это был купеческий дом, потом в советское время из него коммуналку сделали, потом коммуналку в квартиры превратили. По итогу просто продали квартиру, хотя место было шикарное. Но это оказалось проще, чем лезть в ремонт.
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