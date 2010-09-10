Сообщение zevc » Вчера, 11:40

Бабуля всю жизнь прожила в частном доме, который без нее каким-то образом признали памятником архитектуры позапрошлого века. Состояние дома печальное, хотели было ремонт сделать, а нельзя – нужно восстанавливать, памятник же. Что и как?