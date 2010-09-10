Подскажите
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Подскажите
Всегда играла в казино BC Game на официальном сайте. А сейчас узнала, что есть мобильное приложение. Удобно конечно, кто скачивал можно ему доверять?
Re: Подскажите
Это тоже казино, только в версии для мобильных телефонов. Я скачивала тут https://badifood.com/ru/originals-game-at-bc-game/ . Ни с установкой, ни с авторизацией у меня не возникло никаких проблем. Приложение очень удобное в использовании, понятное. Игры представлены такие же, что и на официальном сайте. Если еще не скачала, я советую. Потому что действительно очень удобно пользоваться.
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