Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:25

Всегда играла в казино BC Game на официальном сайте. А сейчас узнала, что есть мобильное приложение. Удобно конечно, кто скачивал можно ему доверять?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:20

Это тоже казино, только в версии для мобильных телефонов. Я скачивала тут https://badifood.com/ru/originals-game-at-bc-game/ . Ни с установкой, ни с авторизацией у меня не возникло никаких проблем. Приложение очень удобное в использовании, понятное. Игры представлены такие же, что и на официальном сайте. Если еще не скачала, я советую. Потому что действительно очень удобно пользоваться.
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