Кухня на заказ
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Кухня на заказ
Сколько времени нужно на то, чтобы собрать готовую кухню? Вот, допустим, мне вчера привезли с фабрики мой заказ, его я ждала полтора месяца. Теперь предстоит сборка, с которой вообще ничего не понятно. Поделитесь своим опытом, мне он пригодится.
Re: Кухня на заказ
В прошлом году здесь https://vkkuhni.ru/ кухню себе брали, перед новогодними праздниками как раз. Срок изготовления – месяц, это было сразу прописано в договоре. Думаю, что сделали бы быстрее, но праздники, все всё понимают. Сборка в день доставки, доставку заранее согласовывают по телефону. Кухню привезли примерно в десять утра, к шести вечера уже все было готово.
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