Кухня на заказ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кухня на заказ

Сообщение klonik » Вчера, 17:48

Сколько времени нужно на то, чтобы собрать готовую кухню? Вот, допустим, мне вчера привезли с фабрики мой заказ, его я ждала полтора месяца. Теперь предстоит сборка, с которой вообще ничего не понятно. Поделитесь своим опытом, мне он пригодится.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кухня на заказ

Сообщение zevc » Вчера, 17:48

В прошлом году здесь https://vkkuhni.ru/ кухню себе брали, перед новогодними праздниками как раз. Срок изготовления – месяц, это было сразу прописано в договоре. Думаю, что сделали бы быстрее, но праздники, все всё понимают. Сборка в день доставки, доставку заранее согласовывают по телефону. Кухню привезли примерно в десять утра, к шести вечера уже все было готово.
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