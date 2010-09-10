Сообщение klonik » Вчера, 17:48

Сколько времени нужно на то, чтобы собрать готовую кухню? Вот, допустим, мне вчера привезли с фабрики мой заказ, его я ждала полтора месяца. Теперь предстоит сборка, с которой вообще ничего не понятно. Поделитесь своим опытом, мне он пригодится.