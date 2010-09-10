Кухня на заказ

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня на заказ

Сообщение zevc » Вчера, 17:56

Так получилось, что при строительстве дома не уследили за рабочими и вместо просторной кухни получили длинную – пять метров и узкую – три метра. И теперь я вообще не знаю, что делать с мебелью. Прикидывала разные варианты, ничего не нравится, все как-то убого смотрится.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кухня на заказ

Сообщение klonik » Вчера, 17:56

Интересно, как так получилось? Спрашиваю для себя, мы просто тоже строиться собрались, хоть буду знать на что обращать внимание. По вашему случаю могу сказать, что нужен опытный дизайнер и проектировщик. Здесь https://vkkuhni.ru/ есть такие, обратитесь к ним. Вашу кухню можно сделать классной, но для этого придется к наполнению нестандартно подойти, для этого и нужны специалисты.
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