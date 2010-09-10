Сообщение zevc » Вчера, 17:56

Так получилось, что при строительстве дома не уследили за рабочими и вместо просторной кухни получили длинную – пять метров и узкую – три метра. И теперь я вообще не знаю, что делать с мебелью. Прикидывала разные варианты, ничего не нравится, все как-то убого смотрится.