Кухня на заказ
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Кухня на заказ
Так получилось, что при строительстве дома не уследили за рабочими и вместо просторной кухни получили длинную – пять метров и узкую – три метра. И теперь я вообще не знаю, что делать с мебелью. Прикидывала разные варианты, ничего не нравится, все как-то убого смотрится.
Re: Кухня на заказ
Интересно, как так получилось? Спрашиваю для себя, мы просто тоже строиться собрались, хоть буду знать на что обращать внимание. По вашему случаю могу сказать, что нужен опытный дизайнер и проектировщик. Здесь https://vkkuhni.ru/ есть такие, обратитесь к ним. Вашу кухню можно сделать классной, но для этого придется к наполнению нестандартно подойти, для этого и нужны специалисты.
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