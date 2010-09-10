Сообщение zevc » Вчера, 20:43

Всем привет! Подскажите, что можно использовать для защиты трубопровода? Что-то я искала информацию в интернете и так достойного ответа не нашла. Многие советуют специальные кожухи, а мне бы хотелось услышать от вас какой-нибудь совет?