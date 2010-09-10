Окожушка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Окожушка

Сообщение zevc » Вчера, 20:43

Всем привет! Подскажите, что можно использовать для защиты трубопровода? Что-то я искала информацию в интернете и так достойного ответа не нашла. Многие советуют специальные кожухи, а мне бы хотелось услышать от вас какой-нибудь совет?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2096
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Окожушка

Сообщение klonik » Вчера, 21:08

Привет, есть специальные защитные оболочки для трубопроводов их и можно использовать. Они даже в некоторых случаях изготавливаются под заказ. В такой оболочке трубы могут выдерживать все природные воздействия без дополнительной защиты. Вам с этим вопросом нужно обращаться не сюда на форум, а в компанию которая занимается производством защитной оболочки для трубопроводов. Специалисты компании проведут с вами консультацию и расскажут об изделиях. Потому что защитные оболочки могут изготавливаться из разных материалов стали, цинка и алюминия.
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