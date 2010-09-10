Покердом. Приложение или сайт на ПК?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 225
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Покердом. Приложение или сайт на ПК?

Сообщение Buneyaz » Вчера, 21:43

Кто-нибудь из форумчан играет на Покердом? Вам удобнее через мобильное приложение или через сайт на компьютере? Какие преимущества и недостатки обоих вариантов можете выделить? Я хочу попробовать поиграть с мобилки, нашел приложение последней версии на Андроид https://t.me/s/Pokerdom_Android_APK в виде APK. Работать будет корректно? Вы откуда качали?
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