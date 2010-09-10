Куда поехать отдохнуть?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Куда поехать отдохнуть?

Сообщение Fillana » Сегодня, 10:56

Добрый день. Я за советом. У меня появилась возможность вырваться с работы на недельку, вот и думаю - куда можно слетать отдохнуть в декабре? Я люблю новые места узнавать, по новым городам гулять. Где у нас в стране можно интересно время провести?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Куда поехать отдохнуть?

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 11:01

Я в прошлом году отдыхала в Казани и мне очень понравилось. Там действительно есть что посмотреть. Ну а кухня там национальная - это вообще сказка просто! Пришлось научиться готовить их пирожки))
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Куда поехать отдохнуть?

Сообщение Holly » Сегодня, 11:20

А вы были когда-нибудь в Дагестане? Если интересуют необычные места, то очень рекомендую! Вы знали, что Дербент - это самый старый город России? Ему почти две с половиной тысячи лет! Если вам интересна история, то там обязательно нужно побывать. Тем более, что это не так дорого, как может показаться. Вот тут можете все про отдых в Дагестане узнать: https://intourist.ru/info/russia/dagestan .
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