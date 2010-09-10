Сообщение Fillana » Сегодня, 10:56

Добрый день. Я за советом. У меня появилась возможность вырваться с работы на недельку, вот и думаю - куда можно слетать отдохнуть в декабре? Я люблю новые места узнавать, по новым городам гулять. Где у нас в стране можно интересно время провести?