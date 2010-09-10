Куда поехать отдохнуть?
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Куда поехать отдохнуть?
Добрый день. Я за советом. У меня появилась возможность вырваться с работы на недельку, вот и думаю - куда можно слетать отдохнуть в декабре? Я люблю новые места узнавать, по новым городам гулять. Где у нас в стране можно интересно время провести?
Re: Куда поехать отдохнуть?
Я в прошлом году отдыхала в Казани и мне очень понравилось. Там действительно есть что посмотреть. Ну а кухня там национальная - это вообще сказка просто! Пришлось научиться готовить их пирожки))
Re: Куда поехать отдохнуть?
А вы были когда-нибудь в Дагестане? Если интересуют необычные места, то очень рекомендую! Вы знали, что Дербент - это самый старый город России? Ему почти две с половиной тысячи лет! Если вам интересна история, то там обязательно нужно побывать. Тем более, что это не так дорого, как может показаться. Вот тут можете все про отдых в Дагестане узнать: https://intourist.ru/info/russia/dagestan .
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