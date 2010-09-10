Сообщение JuniorX » 11 минут назад

Подскажите, как лучше всего отдохнуть в Сочи прямо сейчас? Очень хочется поехать туда, но не знаю, какие места посетить и чем заняться. Интересно, есть ли какие-то необычные маршруты или мероприятия, которые стоит посетить? Может быть, у кого-то есть свежий опыт отдыха в Сочи?