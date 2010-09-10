Подскажите
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Подскажите
Добрый день, решила начать осваивать администрирование Linux для дальнейшей работы администратором. Хотелось бы узнать с чего начинать, какие базовые знания должны быть, что читать? Хочется понять в целом всю систему и как это работает.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я тоже, как и вы планирую работать с Linux. Только вот не знаю получиться у меня или нет. Потому что читала много отзывов, у многих не получается и испытывают сложности. Потому что там очень много нюансов, чтобы их знать нужно пройти обучение. Я пока читаю тут https://andreyex.ru . Статьи написаны простым, понятным языком и я пока все понимаю. Говорят, что лучше читать книжки специальные тоже очень полезно и информации там больше. А вот как дальше будет не знаю, по идеи бы нужно на практике все попробовать. Надеюсь, что все-таки получиться у меня. Потому что у меня есть большое работать в Linux.
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