Сообщение klonik » Сегодня, 15:19

Добрый день, решила начать осваивать администрирование Linux для дальнейшей работы администратором. Хотелось бы узнать с чего начинать, какие базовые знания должны быть, что читать? Хочется понять в целом всю систему и как это работает.