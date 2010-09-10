Сообщение klonik » Сегодня, 15:24

Девочки, может у кого был опыт сбора ртути в домашних условиях? Градусник как-то выпал у меня из руки и разбился. Вроде как даже ртуть разлетелась, что-то я переживаю. Может быть вы мне подскажите что делать?