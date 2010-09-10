Утилизация ртути
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Утилизация ртути
Девочки, может у кого был опыт сбора ртути в домашних условиях? Градусник как-то выпал у меня из руки и разбился. Вроде как даже ртуть разлетелась, что-то я переживаю. Может быть вы мне подскажите что делать?
Re: Утилизация ртути
Вам нужна срочная утилизация ртути из градусника. Обычно, специалисты, которые утилизируют ртуть работают круглосуточно. Вы обратитесь к ним, и пусть они приедут к вам. Все-таки ртуть ядовитое вещество и может серьезно навредить вам и вашим домочадцем. Своими силами я бы не рекомендовала это делать, так как это очень опасно. Как правило, специалисты компании приезжают, проверяют с помощью приборов пары ртути и утилизируют градусник вместе со ртутью. Интересно, а вы до сих пользуетесь ртутным градусником? Я перешла давно уже на электронный и при чем бесконтактный. Особенно очень удобно, когда есть маленький ребенок. Хотя у меня у самой есть бабушка, которая приемлет только ртутный градусник.
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