Сообщение klonik » Сегодня, 15:32

У меня свое небольшое производство химических средств. Нам всегда практически нужны кислоты. Где можно найти азотную и ортофосфорную кислоту по приемлемой цене. Сложностей, конечно найти ее нет, но может есть где можно купить ее подешевле?