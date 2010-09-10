Подскажите
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Подскажите
У меня свое небольшое производство химических средств. Нам всегда практически нужны кислоты. Где можно найти азотную и ортофосфорную кислоту по приемлемой цене. Сложностей, конечно найти ее нет, но может есть где можно купить ее подешевле?
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