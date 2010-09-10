Отель
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Отель
С мужем на следующие выходные решили съездить в Москву и погулять по ней. Где нам лучше всего остановиться? Какую гостиницу или отель лучше всего выбрать? Хотелось бы по ближе к центру, но там наверно стоимость очень высокая?
Re: Отель
Не всегда стоимость отелей высокая ближе к центру. В самом центре Москвы, конечно номера очень дорогие и как правило обычному человеку не по карману. А вот если чуть-чуть отдалиться от центра, то можно снять номер в отеле вполне за приемлемую стоимость. Я, когда ездила в Москву по делам, тоже останавливалась в отеле Axis Moscow Heritage. Не так далеко от центра Москвы, а окна вообще выходят на Покровку, расположение очень хорошее и по стоимости все оптимально. Поэтому могу рекомендовать этот отель вам. Тем более есть все для проживания, номера стильные, уютные и комфортные. А еще преимущество этого отеля, что есть возможность забронировать заранее через официальный сайт отеля. Очень удобно, если пришлось срочно и неожиданно выезжать в Москву.
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