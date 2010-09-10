Сообщение klonik » Сегодня, 15:48

С мужем на следующие выходные решили съездить в Москву и погулять по ней. Где нам лучше всего остановиться? Какую гостиницу или отель лучше всего выбрать? Хотелось бы по ближе к центру, но там наверно стоимость очень высокая?