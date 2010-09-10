Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Может, кто сотрудничал с компанией Робалс? Хотелось бы побольше узнать информации об этой компании. Стоит вообще с ней связываться или нет? Просто нам на производство нужен станок и нашли его в этой компании. Стоимость полностью устраивает, только с компанией мы совсем не знакомы.
Re: Подскажите
Добрый день, Робалс хорошее предприятие, которое существует не один десяток лет. Свои станки поставляет на множество производств России. У нас их станки тоже имеются, поэтому плохого что-то про эту компанию я никак сказать не могу. Если хотите, то я могу поделиться официальным сайтом этой компании https://robals.ru/ . Чтобы вы могли побольше узнать о компании и поближе познакомиться с ее продукцией. Мы вообще у них несколько лет назад на заказ делали станок. Инженеры компании, конечно в этом плане вообще молодцы. Быстро справились со своей задачей и представили нам наш станок. Кроме этого они помогли с монтажом и произвели пуск оборудования. В общем, если вам нужны станки я вам рекомендую обращаться в Робалс.
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