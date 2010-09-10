Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2103
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:59

Здравствуйте! Может, кто сотрудничал с компанией Робалс? Хотелось бы побольше узнать информации об этой компании. Стоит вообще с ней связываться или нет? Просто нам на производство нужен станок и нашли его в этой компании. Стоимость полностью устраивает, только с компанией мы совсем не знакомы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2105
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:47

Добрый день, Робалс хорошее предприятие, которое существует не один десяток лет. Свои станки поставляет на множество производств России. У нас их станки тоже имеются, поэтому плохого что-то про эту компанию я никак сказать не могу. Если хотите, то я могу поделиться официальным сайтом этой компании https://robals.ru/ . Чтобы вы могли побольше узнать о компании и поближе познакомиться с ее продукцией. Мы вообще у них несколько лет назад на заказ делали станок. Инженеры компании, конечно в этом плане вообще молодцы. Быстро справились со своей задачей и представили нам наш станок. Кроме этого они помогли с монтажом и произвели пуск оборудования. В общем, если вам нужны станки я вам рекомендую обращаться в Робалс.
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