Сообщение klonik » Сегодня, 15:59

Здравствуйте! Может, кто сотрудничал с компанией Робалс? Хотелось бы побольше узнать информации об этой компании. Стоит вообще с ней связываться или нет? Просто нам на производство нужен станок и нашли его в этой компании. Стоимость полностью устраивает, только с компанией мы совсем не знакомы.