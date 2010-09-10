Сообщение zevc » Сегодня, 18:13

Всем привет! А вы вообще когда-нибудь пользовались услугами аренды растений? У нас намечается одно мероприятие в торговом центре и хотелось бы его украсить какими-нибудь зелеными растениями. Подскажите, стоит или нет пользоваться такой услугой? Как насчет ухода за растениями?