Аренда живых растений

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2105
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Аренда живых растений

Сообщение zevc » Сегодня, 18:13

Всем привет! А вы вообще когда-нибудь пользовались услугами аренды растений? У нас намечается одно мероприятие в торговом центре и хотелось бы его украсить какими-нибудь зелеными растениями. Подскажите, стоит или нет пользоваться такой услугой? Как насчет ухода за растениями?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2103
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Аренда живых растений

Сообщение klonik » Сегодня, 19:00

Привет, аренда растений отличная возможность украсить мероприятие. Когда мы открывали свой офис тоже пользовались такой услугой. На самом деле отлично, что есть возможность взять в аренду растения. А по поводу ухода вообще не переживайте. Ведь компания, которая предлагает в аренду растения на себя берет и уход за растениями. Я если честно считаю, что благодаря растениям, которые даются в аренду можно неплохо украсить интерьер. При чем сейчас в аренду представляют не только живые растения, но и даже искусственный. Так что вы можете у себя в ТЦ или офисе разместить искусственные. Но я вот больше люблю живые, потому что смотрятся они по-особенному.
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