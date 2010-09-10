Сообщение zevc » Сегодня, 18:18

Девочки, привет! Хочу сделать какую-нибудь красоту на своем участке. А фантазии вообще никакой у меня нет. Вот думаю, может быть вы мне что-нибудь подскажите интересное? Мне хочется что-то функциональное, но при этом очень красивое.