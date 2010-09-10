Дизайн ландшафта

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2105
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайн ландшафта

Сообщение zevc » Сегодня, 18:18

Девочки, привет! Хочу сделать какую-нибудь красоту на своем участке. А фантазии вообще никакой у меня нет. Вот думаю, может быть вы мне что-нибудь подскажите интересное? Мне хочется что-то функциональное, но при этом очень красивое.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2103
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайн ландшафта

Сообщение klonik » Сегодня, 19:06

Привет, можно сделать на участке ландшафтный дизайн. Если вы обратитесь к профессионалам, он вам разработает эскиз, где вы наглядно сможете посмотреть изменения участка. Я тоже очень хочу обратиться к ландшафтному дизайнеру. Наверно так и сделаю весной или следующим летом. Тоже очень хочется, чтобы участок около дома был красивый, современный и функциональный. Сейчас у меня на нем практически нет никакой зелени кроме пары роз. Хочу побольше озеленить территорию, надеюсь дизайнер мне в этом поможет.
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