Сообщение klonik » Вчера, 14:57

Доброго времени суток, девушки! У кого есть опыт работы с кофемашинами, которые действительно украшают кухню и при этом готовят великолепный кофе? Ищу технику, которая будет и стильной, и функциональной для создания утреннего настроения.