Психологическая помощь
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Психологическая помощь
Здравствуйте! Кто может мне помочь справиться с лудоманией? Обычно женщинам такое не свойственно, но так вот сложилась моя судьба. Я не хочу терять семью, все-таки у меня ребенок. Поэтому подскажите, окажите мне помощь. Я готова практически на все!
Re: Психологическая помощь
Добрый день, вы готовы проходить полноценное лечение? Вы осознаете, что это длительный и очень сложный будет процесс для вас? Вам обязательно нужно обратиться к психологу, хорошему психологу это понимаете? Я вам могу порекомендовать обратиться к опытному психологу, с большим стажем работы, который за свою практику встречался с разными ситуациями. Андрей Мезенцев отличный специалист, который помог мне побороть страхи и тревогу. Если хотите, всю информацию о его деятельности, а также записаться на консультацию можете тут amez.ru. Обязательно обратитесь, он с большим опытом и прекрасно сможет вам помочь справиться с вашей проблемой.
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