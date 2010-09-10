Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Здравствуйте! Кто может мне помочь справиться с лудоманией? Обычно женщинам такое не свойственно, но так вот сложилась моя судьба. Я не хочу терять семью, все-таки у меня ребенок. Поэтому подскажите, окажите мне помощь. Я готова практически на все!