Психологическая помощь

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2110
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Психологическая помощь

Сообщение zevc » Сегодня, 12:28

Здравствуйте! Кто может мне помочь справиться с лудоманией? Обычно женщинам такое не свойственно, но так вот сложилась моя судьба. Я не хочу терять семью, все-таки у меня ребенок. Поэтому подскажите, окажите мне помощь. Я готова практически на все!
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2108
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Психологическая помощь

Сообщение klonik » Сегодня, 17:42

Добрый день, вы готовы проходить полноценное лечение? Вы осознаете, что это длительный и очень сложный будет процесс для вас? Вам обязательно нужно обратиться к психологу, хорошему психологу это понимаете? Я вам могу порекомендовать обратиться к опытному психологу, с большим стажем работы, который за свою практику встречался с разными ситуациями. Андрей Мезенцев отличный специалист, который помог мне побороть страхи и тревогу. Если хотите, всю информацию о его деятельности, а также записаться на консультацию можете тут amez.ru. Обязательно обратитесь, он с большим опытом и прекрасно сможет вам помочь справиться с вашей проблемой.
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