Экскурсии в Иннополис из Казани
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Экскурсии в Иннополис из Казани
Здравствуйте, хотим с супругом приехать в Казань. Подумываем взять какую-нибудь экскурсию для просвещения, что ходить просто так. Может быть нам вы что-нибудь интересное посоветуете, что обязательно стоит посмотреть п приезду в Татарстан?
Re: Экскурсии в Иннополис из Казани
Берите обязательно экскурсии в Иннополис из Казани. Мы с подругой были на ней и нам очень понравилось, хотим даже еще раз как-то приехать и посмотреть. Мы ходили по современным зданиям и слушали истории об их создании, хочу отметить о создании с нуля. Очень интересные истории, кто любит такого плана экскурсии вам точно понравится. Гид интересно рассказывал и всегда отвечал на поставленные ему вопросы. Было видно, что ему самому интересно рассказывать историю. Если вы интересуетесь технологиями, вам очень понравится Иннополис.
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