Сообщение zevc » Сегодня, 13:52

Здравствуйте, хотим с супругом приехать в Казань. Подумываем взять какую-нибудь экскурсию для просвещения, что ходить просто так. Может быть нам вы что-нибудь интересное посоветуете, что обязательно стоит посмотреть п приезду в Татарстан?