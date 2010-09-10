Сообщение Venik » Сегодня, 16:07

Друзья, подскажите, какая посуда сейчас считается элитной? Хочу сделать подарок своим родителям на годовщину свадьбы, но хочется выбрать что-то действительно качественное и престижное. Интересует как фарфоровые сервизы, так и столовые приборы из серебра или мельхиора. Может, у кого-то есть опыт покупки такой посуды или рекомендации по брендам?