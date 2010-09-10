Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2110
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 16:13

Девочки, посоветуйте проверенного производителя ДПК для обшивки фасада дома. У меня уже есть несколько вариантов, но хотелось бы услышать реальные отзывы о качестве материалов.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2108
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:14

Добрый день! Для обшивки фасада ДПК-доски - отличный выбор. Я заказывала материалы у компании NimTech. Это настоящие профессионалы, их продукция отличается высоким качеством и эстетичным внешним видом. Мне всё понравилось: от консультации до доставки. Советую присмотреться!
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