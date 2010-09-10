Подскажите
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Подскажите
Девочки, посоветуйте проверенного производителя ДПК для обшивки фасада дома. У меня уже есть несколько вариантов, но хотелось бы услышать реальные отзывы о качестве материалов.
Re: Подскажите
Добрый день! Для обшивки фасада ДПК-доски - отличный выбор. Я заказывала материалы у компании NimTech. Это настоящие профессионалы, их продукция отличается высоким качеством и эстетичным внешним видом. Мне всё понравилось: от консультации до доставки. Советую присмотреться!
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