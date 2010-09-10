Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Есть тут те, кто в казино заходит исключительно для того, чтобы выиграть? Есть у меня знакомая, ей везет всегда. С ее слов она ни разу не проигрывала, правда, заходит в игру не часто, может пару раз в месяц. Мне же кажется, что постоянно выигрывать не реально. Я права?