Казино

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2110
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Есть тут те, кто в казино заходит исключительно для того, чтобы выиграть? Есть у меня знакомая, ей везет всегда. С ее слов она ни разу не проигрывала, правда, заходит в игру не часто, может пару раз в месяц. Мне же кажется, что постоянно выигрывать не реально. Я права?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2112
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 17:58

Да, либо ваша знакомая невероятно удачливый человек. Уже несколько лет играю в казино Arkada, бывают разные периоды. И везет, и не везет, оно как-то просто сменяет друг друга. Такого, чтобы прямо всегда заходить и всегда выигрывать не видела. Скорее всего, ваша знакомая просто что-то не договаривает. Не хочет признаваться что тратит деньги, поэтому об этом и не говорит.
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