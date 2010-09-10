Казино
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Казино
Есть тут те, кто в казино заходит исключительно для того, чтобы выиграть? Есть у меня знакомая, ей везет всегда. С ее слов она ни разу не проигрывала, правда, заходит в игру не часто, может пару раз в месяц. Мне же кажется, что постоянно выигрывать не реально. Я права?
Re: Казино
Да, либо ваша знакомая невероятно удачливый человек. Уже несколько лет играю в казино Arkada, бывают разные периоды. И везет, и не везет, оно как-то просто сменяет друг друга. Такого, чтобы прямо всегда заходить и всегда выигрывать не видела. Скорее всего, ваша знакомая просто что-то не договаривает. Не хочет признаваться что тратит деньги, поэтому об этом и не говорит.
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