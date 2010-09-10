Сообщение klonik » Сегодня, 14:22

Добрый день! Читала статью, в которой говорилось о том, как можно заработать на онлайн-казино и слотах, но все это кажется мне довольно рискованным. Может, кто-то пробовал эти способы на практике? И если я решусь попробовать, как выбрать правильную стратегию, чтобы не попасть в минус?