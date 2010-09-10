Косметика
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Косметика
Здравствуйте, никак не могу подобрать для себя косметику. Рассматривала различные варианты, но никак не могу решиться приобрести. Подскажите, какой косметикой вы пользуетесь? Какую косметику вы мне посоветуете?
Re: Косметика
Добрый день, а вам не нравится профессиональная и домашняя косметика? Я пользуюсь и такой, и такой, мне нравится. Профессиональная косметика, конечно будет подороже домашней. Но вот мне большое по эффекту нравится домашняя косметика. Конечно эффект от нее не сразу заметен, но все-таки он есть. Потому в составе больше всего полезных компонентов. Как правило, на такую косметику меньше всего аллергии. Попробуйте домашнюю косметику, тем более сейчас она есть разная. Какая-нибудь вам все равно подойдет. А если не можете грамотно подобрать обратитесь к специалистам.
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