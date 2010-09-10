Косметика

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Косметика

Сообщение zevc » 09 дек 2024, 12:28

Здравствуйте, никак не могу подобрать для себя косметику. Рассматривала различные варианты, но никак не могу решиться приобрести. Подскажите, какой косметикой вы пользуетесь? Какую косметику вы мне посоветуете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2292
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Косметика

Сообщение klonik » 09 дек 2024, 12:50

Добрый день, а вам не нравится профессиональная и домашняя косметика? Я пользуюсь и такой, и такой, мне нравится. Профессиональная косметика, конечно будет подороже домашней. Но вот мне большое по эффекту нравится домашняя косметика. Конечно эффект от нее не сразу заметен, но все-таки он есть. Потому в составе больше всего полезных компонентов. Как правило, на такую косметику меньше всего аллергии. Попробуйте домашнюю косметику, тем более сейчас она есть разная. Какая-нибудь вам все равно подойдет. А если не можете грамотно подобрать обратитесь к специалистам.
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louis
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27 авг 2009, 00:24

Re: Косметика

Сообщение louis » Сегодня, 13:48

zevc писал(а):Здравствуйте, никак не могу подобрать для себя косметику. Рассматривала различные варианты, но никак не могу решиться приобрести. Подскажите, какой косметикой вы пользуетесь? Какую косметику вы мне посоветуете?

В уходке много разного, а если про декоративную косметику, то очень нравится стиль миксит и в основном его выбираю. Само содержание то же хорошее, ну и упаковки кайфовые
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