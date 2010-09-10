Сообщение louis » Сегодня, 13:48

zevc писал(а): Здравствуйте, никак не могу подобрать для себя косметику. Рассматривала различные варианты, но никак не могу решиться приобрести. Подскажите, какой косметикой вы пользуетесь? Какую косметику вы мне посоветуете?

В уходке много разного, а если про декоративную косметику, то очень нравится стиль миксит и в основном его выбираю. Само содержание то же хорошее, ну и упаковки кайфовые