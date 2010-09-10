Геотекстиль

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Геотекстиль

Сообщение klonik » Вчера, 13:09

Всем добрый день, интересует информация по приобретению укрывного материала для растений. Кто сможет мне помочь с этим вопросом и организовать доставку по России. Буду признательна за ссылку на их сайт.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2119
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Геотекстиль

Сообщение zevc » Вчера, 19:47

Добрый вечер, с этим вопросом обратитесь к ним, вот их ссылка https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... /ukryvnoy/ . Компания работает на результат, перед отправкой проверяют повторно все документы и товар. За несколько лет сотрудничества с ними пока не сталкивались с серьезными проблемами. Так, что рекомендую.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя