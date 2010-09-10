Геотекстиль
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Геотекстиль
Всем добрый день, интересует информация по приобретению укрывного материала для растений. Кто сможет мне помочь с этим вопросом и организовать доставку по России. Буду признательна за ссылку на их сайт.
Re: Геотекстиль
Добрый вечер, с этим вопросом обратитесь к ним, вот их ссылка https://bikra-m.ru/geo/geomaterialy/geo ... /ukryvnoy/ . Компания работает на результат, перед отправкой проверяют повторно все документы и товар. За несколько лет сотрудничества с ними пока не сталкивались с серьезными проблемами. Так, что рекомендую.
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