Сообщение klonik » Вчера, 14:08

Здравствуйте, девочки, подскажите, пожалуйста, где можно заказать вкусную и полезную еду с доставкой прямо на дом? Хочу попробовать что-то новое, но не могу определиться с выбором. Буду благодарна за любые советы!