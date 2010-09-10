Доставка еды

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Доставка еды

Сообщение klonik » Вчера, 14:08

Здравствуйте, девочки, подскажите, пожалуйста, где можно заказать вкусную и полезную еду с доставкой прямо на дом? Хочу попробовать что-то новое, но не могу определиться с выбором. Буду благодарна за любые советы!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2119
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Доставка еды

Сообщение zevc » Вчера, 20:35

Привет! Я недавно нашла отличный сервис, который тебе точно понравится. Советую посмотреть вот здесь готовое питание. Они предлагают разнообразное меню и еду привозят прямо ко входу. Меня очень порадовал уровень сервиса - всё всегда свежее, вкусное и, главное, быстро. Там можно выбрать программы на неделю или месяц, плюс ко всему это очень удобно для тех, кто хочет сэкономить время и при этом питаться правильно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость