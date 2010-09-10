Сообщение klonik » Сегодня, 17:30

Добрый день, подскажите где я могу подробнее узнать о паспорте химической продукции? Какие у него разделы паспорта, а также очень интересен срок службы этого паспорта? Если кто-то с этим вопросом сталкивался, прошу помочь в этом вопросе.