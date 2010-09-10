Подскажите
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Подскажите
Добрый день, подскажите где я могу подробнее узнать о паспорте химической продукции? Какие у него разделы паспорта, а также очень интересен срок службы этого паспорта? Если кто-то с этим вопросом сталкивался, прошу помочь в этом вопросе.
Re: Подскажите
Здравствуйте, если честно сейчас сама изучаю этот вопрос. Нашла тут статью на itsm, все в ней подробно написано. Даже указано какие документы важно подготовить для разработки паспорта безопасности. Вообще насколько сейчас я поняла есть специальные компании, которые помогают оформить такой документ. Мне кажется легче и проще заказать этот документ. Буквально несколько дней и уже документ будет у вас на руках, тем более паспорт безопасности химической продукции разрабатывается по ГОСТ. Компания, которая занимается этой деятельностью прекрасно его знает и ему следует. В общем, вам более подробно нужно узнать об этом на сайте.
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