Керамогранит

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Керамогранит

Сообщение klonik » Сегодня, 17:53

Какая плитка на стены в ванной не впитывает грязь? Сейчас уложена обычная, розовая с рисунком и белыми вставками – такие дизайны были в моде пятнадцать лет назад. Устала ее отмывать, плитка вся зашоркалась, в царапинах грязь. Думаю сделать ремонт, но такую же плитку не хочу.
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