Керамогранит
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Керамогранит
Какая плитка на стены в ванной не впитывает грязь? Сейчас уложена обычная, розовая с рисунком и белыми вставками – такие дизайны были в моде пятнадцать лет назад. Устала ее отмывать, плитка вся зашоркалась, в царапинах грязь. Думаю сделать ремонт, но такую же плитку не хочу.
Re: Керамогранит
Подойдет керамогранит для стен, у нас такой уже пятый год, все с ним в порядке. Суть керамогранита в том, что он не пористый, то есть воду просто отталкивает. А еще очень прочный, его поцарапать как обычную плитку практически нереально. Ну и, понятное дело, там никакая грязь не копится. Достаточно чистящий спрей распылить, пару минут выждать и смыть обычной теплой водой, чтобы была чистота.
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