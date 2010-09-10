Сообщение klonik » Вчера, 17:53

Какая плитка на стены в ванной не впитывает грязь? Сейчас уложена обычная, розовая с рисунком и белыми вставками – такие дизайны были в моде пятнадцать лет назад. Устала ее отмывать, плитка вся зашоркалась, в царапинах грязь. Думаю сделать ремонт, но такую же плитку не хочу.