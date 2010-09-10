Сообщение klonik » Сегодня, 17:58

Видела в каком-то журнале по дизайну идею ремонта, где на полу был голубой ламинат. Не яркий, такой с голубым оттенком, сам то ли серый, то ли белый, было непонятно. Никто не знает кто такое производит? В магазинах, к сожалению, ничего не нашлось.