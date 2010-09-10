Ламинат
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Ламинат
Видела в каком-то журнале по дизайну идею ремонта, где на полу был голубой ламинат. Не яркий, такой с голубым оттенком, сам то ли серый, то ли белый, было непонятно. Никто не знает кто такое производит? В магазинах, к сожалению, ничего не нашлось.
Re: Ламинат
Вроде как есть ламинат Tarkett такой расцветки, посмотрите в каталоге по производителю. Точно знаю, что именно у таркет самая большая цветовая линейка, недавно ламинат для квартиры выбирали. Кстати, на фотографии, вполне возможно, пол обычный, не голубой. Просто сейчас дизайны для журналов сильно фотошопят, из-за этого иногда цвета сильно искажаются.
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