Ломбард

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ломбард

Сообщение klonik » 24 минуты назад

Всем добрый день! У меня возникла ситуация: нужны срочно деньги на небольшой ремонт, но не хочу обращаться в банк. Есть мысли, где получить безопасный займ под залог?
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