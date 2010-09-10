Ломбард
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Ломбард
Всем добрый день! У меня возникла ситуация: нужны срочно деньги на небольшой ремонт, но не хочу обращаться в банк. Есть мысли, где получить безопасный займ под залог?
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