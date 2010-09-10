Ломбард

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2117
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Ломбард

Сообщение klonik » Вчера, 18:42

Всем добрый день! У меня возникла ситуация: нужны срочно деньги на небольшой ремонт, но не хочу обращаться в банк. Есть мысли, где получить безопасный займ под залог?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2119
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Ломбард

Сообщение zevc » Вчера, 20:27

Привет! Я была в схожей ситуации недавно. Зашла на https://dualtime.ru/ - это ломбард, который выдает займы под залог часов. Они все сделали быстро и профессионально. Полная анонимность и конфиденциальность. Меня подкупило то, что там работают с элитными часами, а значит, люди знают своё дело. Советую заглянуть!
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