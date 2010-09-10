Особенности аренды поломоечных машин

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2118
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Особенности аренды поломоечных машин

Сообщение klonik » Сегодня, 01:43

Особенности аренды поломоечных машин кто может подсказать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2120
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Особенности аренды поломоечных машин

Сообщение zevc » Сегодня, 01:45

Где применять хотите? Для этого немалая площадь нужна наверно. А то как-то нерационально будет... Хороший материал по теме нашла недавно тут https://mirzodiaka.com/vodolej/osobenno ... nosti.html Может и вам сгодиться в этом вопросе.
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