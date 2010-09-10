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Шапошникова Гость RZN.info Сообщения: 111 Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06 Re: Кухни Цитата Сообщение Шапошникова » Сегодня, 09:11 Чтобы кухня была красивой я считаю её нужно делать под заказ и самой все детали фасадов и аксессуаров подбирать. я лично так и делала этим летом. Мы заказывали изготовление на Ленинградском мебельном заводе https://ленинградский-мебельный-завод.рф Сделали кухню быстро и установили сразу же. Причём убрали за собой мусор и нанесли мебельную полироль с приятным запахом. Вернуться к началу

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