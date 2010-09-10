Кухни
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Кухни
В каких магазинах Питера продаются недорого красивые кухни?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Кухни
Чтобы кухня была красивой я считаю её нужно делать под заказ и самой все детали фасадов и аксессуаров подбирать. я лично так и делала этим летом. Мы заказывали изготовление на Ленинградском мебельном заводе https://ленинградский-мебельный-завод.рф Сделали кухню быстро и установили сразу же. Причём убрали за собой мусор и нанесли мебельную полироль с приятным запахом.
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