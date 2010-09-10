Иван-чай
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Иван-чай
Привет всем любителям чая! Мы с мужем решили перейти на натуральные напитки и выбрали иван-чай. Хотим узнать, где его можно приобрести у проверенных продавцов. Будем рады, если поделитесь своим опытом.
Re: Иван-чай
Здравствуйте! На днях наткнулась на статью, полную рекомендаций по выбору и покупке иван-чая. Очень подробно описано всё, что нужно знать. Вот ссылочка https://sport-weekend.com/gde-kupit-iva ... atelej.htm . Эта информация оказалась крайне полезной для нас, так что спокойно взяли пару пакетов у проверенного продавца. Всем чаеманам советую!
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