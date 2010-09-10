Маркетинговое агентство
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Маркетинговое агентство
Мне нужно разработать сайт компании с нуля. Подскажите, кто мне в этом может помочь? Подумываю обращаться в маркетинговое агентство, но только вот не знаю какое выбрать. Ведь сейчас есть разные агентства и стоимость у них услуг тоже разная.
Re: Маркетинговое агентство
Привет, обратитесь сюда https://collaba.digital/ . Я сама к ним обращалась за разработкой сайта около полугода назад. Они мне сделали сайт с современным дизайном и высокой конверсией. На самом деле это отличное маркетинговое, которое работает уже давно. По крайней мере мне оно известно давно, просто я не сразу решилась на сотрудничество. А теперь жалею, что не сразу это поняла. Так стоимость услуг не выше чем у других компания, в некоторых случаях даже дешевле. Но качество услуг гораздо лучше, я знаю, о чем говорю. Тут работают квалифицированные специалисты в штате, а не просто наемные сотрудники как во многих других маркетинговых компаний. В общем, я вам рекомендую обращаться именно к ним.
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