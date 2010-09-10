Медицинской иглы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2127
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медицинской иглы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Девочки, здравствуйте! Мне нужна ваша помощь, никак не могу найти хорошего качества иглу квинке. Может вы знаете где ее можно приобрести? Буду очень рада вам и благодарна если подскажите. Просто брала в двух местах и что-то качество меня не устраивает.
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