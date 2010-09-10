Медицинской иглы
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Медицинской иглы
Девочки, здравствуйте! Мне нужна ваша помощь, никак не могу найти хорошего качества иглу квинке. Может вы знаете где ее можно приобрести? Буду очень рада вам и благодарна если подскажите. Просто брала в двух местах и что-то качество меня не устраивает.
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