Медицинской иглы
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Медицинской иглы
Девочки, здравствуйте! Мне нужна ваша помощь, никак не могу найти хорошего качества иглу квинке. Может вы знаете где ее можно приобрести? Буду очень рада вам и благодарна если подскажите. Просто брала в двух местах и что-то качество меня не устраивает.
Re: Медицинской иглы
Здравствуйте, я все иглы беру только в компании ICR. У них и игла квинке тоже имеется. Кстати, качество очень хорошее и при этом по стоимости вполне адекватно. Так как у меня своя клиника в этой компании мы закупаемся уже давно и преимущество оптом. А вот насчет розничной продаже я ничего сказать вам не могу. Вы лучше с представителем этой компании свяжитесь, я думаю они вас проконсультируют по всем вопросам. Тем более у них довольно-таки хороший рейтинг по сравнению с другими компаниями. Ну и самое главное, что у них медицинских инструментов очень много. Можно найти все что угодно и в любом количестве мне кажется.
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