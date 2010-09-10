Медицинской иглы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2128
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Медицинской иглы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Девочки, здравствуйте! Мне нужна ваша помощь, никак не могу найти хорошего качества иглу квинке. Может вы знаете где ее можно приобрести? Буду очень рада вам и благодарна если подскажите. Просто брала в двух местах и что-то качество меня не устраивает.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2129
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Медицинской иглы

Сообщение zevc » Сегодня, 19:50

Здравствуйте, я все иглы беру только в компании ICR. У них и игла квинке тоже имеется. Кстати, качество очень хорошее и при этом по стоимости вполне адекватно. Так как у меня своя клиника в этой компании мы закупаемся уже давно и преимущество оптом. А вот насчет розничной продаже я ничего сказать вам не могу. Вы лучше с представителем этой компании свяжитесь, я думаю они вас проконсультируют по всем вопросам. Тем более у них довольно-таки хороший рейтинг по сравнению с другими компаниями. Ну и самое главное, что у них медицинских инструментов очень много. Можно найти все что угодно и в любом количестве мне кажется.
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