Сообщение klonik » Сегодня, 13:00

Девочки, здравствуйте! Мне нужна ваша помощь, никак не могу найти хорошего качества иглу квинке. Может вы знаете где ее можно приобрести? Буду очень рада вам и благодарна если подскажите. Просто брала в двух местах и что-то качество меня не устраивает.